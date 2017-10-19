Испанские власти лишат Каталонию автономного статуса

Мадрид, , 11:42 — REGNUM

Власти Испании заявили 19 октября, что лишат Каталонию статуса автономии, после того как Барселона не стала отказываться от сделанного ранее объявления о своей независимости, сообщает The Independent.

Как заявили в администрации премьер-министра страны МарианоРахая, его правительство задействует статью 155 основного закона страны, который лишит регион статуса автономии.

Такое решение будет принято по итогам встречи кабинета министров 21 октября.

Заявление правительства Испании сделано на фоне того, как президент Женералитета Каталонии КарлесПучдемон опубликовал письмо премьер-министру Рахою, в котором он отметил, что за полное отделение региона от Испании может проголосовать парламент Каталонии.

На этот шаг Барселона пойдет, если Мадрид не согласится пойти на переговоры.