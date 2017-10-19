Что с памятью у самарских чиновников? Не помнят про свои банковские счета

Самара, , 12:00 — REGNUM Сенсационная новость прозвучала на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарском областном правительстве. Сразу два высокопоставленных чиновников заявили, что госслужащие неумышленно «забывают» задекларировать свои банковские счета, доходы и имущество. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседнем Пензенском регионе сразу 14 депутатов «забыли» задекларировать нажитый доход, но у них не было такой защиты, как у самарских чиновников, поэтому разразился громкий коррупционный скандал с политической подоплекой.

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На заседании врио губернатора Дмитрий Азаров сразу обозначил свою позицию, сославшись на слова президента страны Владимира Путина о том, что коррупция стоит в одном ряду с терроризмом.

«Неприкасаемых нет — одинаковую ответственность за коррупционную деятельность несут чиновники на всех уровней власти — федерального, регионального, муниципального», — предупредил Азаров.

И.о. руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона Игорь Габец доложил, что при заполнении налоговых деклараций госслужащие допускают неточности не умышленно, больше из-за небрежности, а во многих случаях из-за элементарного незнания правил заполнения деклараций. По его словам, особенно это касается муниципальной власти.

«Как только граждане видят нарушения — неподача деклараций, ошибки, даже если они незначительные, — это вызывает недоверие к органам власти в целом. Поэтому к этому надо подходить очень щепетильно», — отреагировал Азаров.

Врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Андрей Абриталин указал на характерные ошибки при заполнении деклараций. По его словам, служащие «забывают» указывать дополнительные счета, открытые в банках. Так, например, чиновник не указал банковский счет, на котором находилось 50 тыс. рублей.

«Как при зарплате в 20 тыс. рублей, человек может забыть о счете, на котором находится 50 тыс. рублей?» — спросил его Азаров, высказав сомнения по поводу антикоррупционной работы в ведомстве Абриталина.

Другая обозначенная брешь в антикоррупционной борьбе самарских властей — выделение бюджетных средств в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса. На заседании было сказано, что в этой сфере самое большое количество нарушений. Речь идет о предоставлении заведомо ложных сведений при получении грантов, расходовании бюджетных средств не по назначению, нарушением условий предоставления субсидий. Конкретная сумма не названа, но прозвучало, что счет идет на десятки миллионов рублей. Перед врио главы регионального минсельхоза Алексеем Поповым поставлена задача упростить критерии для получения грантов и субсидий, сделать их прозрачными и понятными для людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе коррупционные скандалы давно стали обыденным явлением. В сентябре активисты проекта ОНФ «За честные закупки» изобличили заместителя главы Чапаевска Алексея Овчинникова (младшего брата вице-губернатора — руководителя администрации главы области Дмитрия Овчинникова), который получал зарплату и тогда, когда не исполнял свои должностные обязанности.

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Ранее, в июле, по информации регионального СУ СКР расследовалось уголовное дело учредителя областной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» Анзора Апшева, обвиняемого в даче взятки в крупном размере — 700 тыс. рублей.

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В июне с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн рублей был задержан заместитель мэра Самары — глава департамента градостроительства Сергей Рубаков. В роли взяткодателя выступил исполнительный директор СОФЖИ (Самарский областной Фонд жилья и ипотеки) Реналь Мязитов.

В регионе размер взятки варьируется от 100 тыс. до 13, 5 млн рублей, а средний ее размер составляет более 2 млн.