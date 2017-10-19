Люди вновь собираются на митинг в Киеве

Киев, , 11:30 — REGNUM К лагерю митингующих у стен парламента Украины в Киеве начинают приходить люди, которые планируют принять участие в новой акции протеста. Об этом сообщает в четверг, 19 октября, РИА «Новости».

"Организаторы акции анонсировали на четверг новый митинг возле парламента, который проведет очередное заседание», — передает вещатель.

При этом агентство отмечает, что обстановка, которая царит в палаточном городке, остается спокойной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 г. в Киеве прошел митинг с участием нескольких тысяч сторонников оппозиционных украинских партий и движений. Их участники требовали отставки президента Петра Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности, реформ избирательных законов и специального антикоррупционного суда.

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