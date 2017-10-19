«Дипломатии не видно» Между США и КНДР продолжается война угроз

Москва, , 11:30 — REGNUM В урегулировании кризиса на Корейском полуострове не осталось дипломатии, лишь продолжается «война угроз», написал в своем Twitter сенатор Алексей Пушков.

«Война угроз продолжается: США и Южная Корея проводят маневры у берегов КНДР, та угрожает нанести неожиданный удар. Дипломатии не видно вообще», — считает российский сенатор.

Ранее КНДР и США вновь обменялись любезностями. Пхеньян пригрозил Вашингтону и Сеулу «сверхжесткими мерами» в ответ на их объединенные военно-морские учения, проходящие вблизи Корейского полуострова.

В настоящее время в акватории Японского и Желтого морей находятся около 40 боевых кораблей. В состав развернутой группировки также входит ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган».

Также в ее составе — три атомные подлодки и эсминец, оснащенный системой «Иджис».Группировка в Японском море отрабатывает нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР, а в Желтом море проходит операция по сдерживанию атаки со стороны противника.