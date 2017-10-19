Пучдемон: За независимость Каталонии может проголосовать ее парламент

Мадрид, , 11:24 — REGNUM

Президент Женералитета Каталонии КарлесПучдемон заявил 19 октября, что региональный парламент Каталонии может провести голосование по вопросу официального объявления независимости от Испании, если центральное правительство в Мадриде не согласится провести с Барселоной переговоров, сообщает Reuters.

«Если правительство будет по-прежнему создавать преграды для диалога и продолжит репрессии, парламент Каталонии, если он посчитает нужным, может провести голосование по вопросу объявления независимости», — заявил Пучдемон в письме премьер-министру Испании Мариано Рахойу.

Лидер Каталонии сделал письмо достоянием общественность за несколько минут до 10 часов утра по местному времени — конечному сроку, данному ему Рахойем для отказа от двусмысленного заявления о независимости, с которым он выступил неделей ранее.