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Пучдемон: За независимость Каталонии может проголосовать ее парламент

Политика

На этот шаг Барселона пойдет, если Мадрид по-прежнему будет избегать переговоров с ней

Мадрид, 19 октября 2017, 11:24 — REGNUM  

Президент Женералитета Каталонии КарлесПучдемон заявил 19 октября, что региональный парламент Каталонии может провести голосование по вопросу официального объявления независимости от Испании, если центральное правительство в Мадриде не согласится провести с Барселоной переговоров, сообщает Reuters.

«Если правительство будет по-прежнему создавать преграды для диалога и продолжит репрессии, парламент Каталонии, если он посчитает нужным, может провести голосование по вопросу объявления независимости», — заявил Пучдемон в письме премьер-министру Испании Мариано Рахойу.

Лидер Каталонии сделал письмо достоянием общественность за несколько минут до 10 часов утра по местному времени — конечному сроку, данному ему Рахойем для отказа от двусмысленного заявления о независимости, с которым он выступил неделей ранее.

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Референдум о независимости Каталонии