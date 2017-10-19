На митинг к Верховной раде в Киеве подтянулись 200 человек

Киев, , 10:55 — REGNUM На митинг «За большую политическую реформу» собираются люди в правительственном портале в Киеве, сообщает 19 октября УНН.

Согласно сообщению, к 09:40 19 октября на площадь перед Верховной радой уже подошли около 200 человек, которые намереваются участвовать в протестной акции. Среди флагов политических сил пока развернуты только транспаранты партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».

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Тем не менее, в целом ситуация спокойная. Полиция по-прежнему охраняет здание Верховной рады, однако часть улиц уже разблокирована и свободна для движения. В свою очередь, митингующие с щитами также защищают оставшиеся палатки.

Напомним, 17 октября у Верховной рады начался митинг. Протестующие требуют создания антикоррупционного суда, введения прозрачной системы выборов, а также снятия с парламентариев депутатской неприкосновенности.

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В ночь на 18 октября митингующие разбили палаточный городок. Также в ходе протестов возникли столкновения, в результате которых пострадали несколько человек, некоторые из митингующих были задержаны.

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