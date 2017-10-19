National Interest: Станет ли разлад между США и Турцией концом их союза?

Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Тлевшие до этого на протяжении долгого времени отношения между США и Турцией взорвались в начале октября 2017 года настоящим дипломатическим кризисом, после того как посольство США в Анкаре приостановило выдачу всех неиммиграционных виз по всей Турции. Непосредственной причиной такого шага стал арест сотрудника консульства США в Стамбуле из-за его предполагаемых связей с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. На этот шаг Турция ответила, так же приостановив выдачу гражданам США виз в своих дипломатических учреждениях в стране. С каждым днем, пока проблема между двумя союзниками по НАТО остается нерешенной, двусторонним отношениям Анкары и Вашингтона наносится все больший вред.

О дипломатическом разладе стороны сообщили в Twitter, а не по официальным каналам заранее, что пошло во вред отношениям между главой Белого дома Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция и США фокусируются на общих оперативных интересах, пытаясь замести свои противоречия под тот самый метафорический ковер. Однако вечно прибегать к такому решению проблем невозможно, и взаимная приостановка выдачи виз, кажется, в наибольшей степени продемонстрировала кульминацию давних и многосторонних противоречий между двумя союзниками по НАТО. В краткосрочной перспективе нынешний разлад является мучительным напоминанием того, что личными хорошими отношениями Трампа и Эрдогана взаимодействие США и Турции не ограничивается, а в долгосрочной — потенциальным предупреждением того, что может последовать за быстрыми изменениями в характере альянса двух стран в новых геополитических условиях, пишут Джошуа У. Уокер и Сельма Бардакки в статье для The National Interest.

Так, Трамп, несмотря на всевозрастающий скептицизм в отношении Анкары со стороны Вашингтона, задал позитивный тон его взаимодействия с Турцией. В частности, завершая встречу со своим турецким коллегой в сентябре, Трамп заявил, что между Турцией и США «прекрасная дружба», а также что, по его мнению, обе страны «ближе чем когда-либо». Эрдоган же, в свою очередь, ответил Трампу взаимностью. Он назвал его «дорогой друг Дональд» и продемонстрировал бывшему телеведущему иное, нежели к Обаме отношение, избегая личных обвинений, несмотря на ряд проблем в двусторонних отношениях.

Тем не менее теплые чувства, которые прежде к Трампу испытывали сторонники Эрдогана, начали ослабевать, и многие в лагере глав Турции разочарованы тем, что первоначальные жесты Белого дома оказались всего лишь бессодержательной риторикой администрации США. Не в последнюю очередь это связано с уходом таких фигур, как Майкл Флинн. При этом в нынешнем кризисе с визами, по мнению Эрдогана, виноват посол США Джон Басс, который в ближайшее время должен покинуть свой пост и стать послом Вашингтона в Афганистане. Благодаря этому он стал удобным козлом отпущения для турецкого лидера.

То, что Эрдоган не стал упоминать имя главы Белого дома, говорит о его нежелании вредить позитивным личным отношением с Трампом. Вместо этого политический хор, близкий к турецкому правительству, обвинил американскую бюрократию в антитурецких настроениях, а также в том, что так называемое »глубинное правительство» либо входит в сеть Гюлена, либо положительно к нему самому и его организации относится. И хотя понятным является попытка избежать конфронтации с Трампом, известным жесткостью своих ответных мер, кризис с визами зашел слишком далеко, чтобы считаться простым дипломатическим недопониманием или техническим вопросом консульских отношений. Нынешний раздор демонстрирует необходимость более тщательной перестройки двухсторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном.

С самых выборов Трампа Эрдоган и его администрация демонстрировала излишний оптимизм в вопросе своих отношений с США, несмотря на разногласия по ключевым вопросам, таким как курдские подразделения в Сирии и Ираке. Партия справедливости и развития, возглавляемая Эрдоганом, восприняла избрание Трампа в качестве возможности перезагрузить отношения после разочарования Обамой.

Так, правительства обеих стран в значительной мере привержены борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе, но договоренности по вопросу Гюлена и его сети, признанной Анкарой террористической организацией, так достигнутом не было. Нынешний дипломатический разлад сможет показать, сохранится ли изначальный оптимизм Эрдогана по отношению к администрации Трампа или же он приведет к горькому разочарованию после «медового месяца».

Необходимо отметить, что проблемы, которые привели к приостановке выдачи виз носят более широкий и сложный характер, нежели отношения лидеров двух стран. Политические комментаторы в Турции выступают за закрытие авиабазы США «Инджирлик» в ответ на действия США. Критики этой идеи указывают на то, что закрытие авиабазы никоим образом не идет в столь значительной мере вразрез со стратегическими интересами США, поскольку Вашингтон сможет найти место и в других странах, таких как ФРГ. Пока взаимодействие по авиабазе остается незатронутым дипломатическим раздором.

С точки зрения США, после избрания Трампа внешнеполитической машине Вашингтона приходится работать по абсолютно новым правилам. Многим, в том числе в Анкаре, кажется, что во внешнеполитических решениях большим влиянием обладает не Государственный департамент, а Пентагон, из-за чего и без того непростые отношения осложняются соперничеством между этими ведомствами. Военные Турции были нейтрализованы и приведены под контроль гражданских структур. В Государственном же департаменте по-прежнему наблюдается нехватка политического руководства, связанная с тем, что целый ряд должностей по-прежемуостается незанятым. Из-за чего сигналы, получаемые Турцией в ходе нынешнего кризиса, носили смешанный характер.

Анкара привыкла к смешанным сигналам и различным подходам со стороны Вашингтона во время смены администраций. Пока неясно, каким образом Государственный департамент будет взаимодействовать с Белым домом Трампа и кто будет определять в большей степени отношения США с Турцией и правительствами других стран. Так, решение приостановить выдачу виз в США назвали официально скоординированным и односторонним, принятым совместно Государственным департаментом, Белым домом и Советом по национальной безопасности. По всей видимости, основным центрам принятия решений были не по вкусу недавние действия Турции, однако они не были согласны в том, какую цену они готовы заплатить за эскалацию.

При этом решение приостановить выдачу виз из-за сложных межправительственных отношений имеет реальные последствия для простых граждан обеих стран, ставших основными жертвами дипломатического разлада. Более того, нынешний кризис может в еще большей степени сказаться на антиамериканизме в Турции. По данным исследовательского центра Pew, лишь 13% граждан Турции позитивно оценивают политику США, тогда как 72% граждан страны чувствуют угрозу со стороны могущества и влияния США.

После попытки государственного переворота в Турции эти показатели достигли исторически максимальных значений, но ситуация может обостриться в еще большей степени. Большинство населения страны по-прежнему скептически относится к причастности Вашингтона к попытке насильственной смены власти в Турции, особенно из-за того, что Белый дом отказывается выдавать Гюлена Анкаре. Именно этого исламского проповедника Анкара и обвиняет в организации попытки переворота. И теперь, на фоне приостановки выдачи виз, репутация США в Турции страдает как никогда. То же самое можно сказать и о том, как воспринимают Турцию в Вашингтоне, если учесть, в частности, инцидент с телохранителем.

Читайте также: Эрдоган: Трамп сожалеет об инциденте с турецкими охранниками в США

Турция и США привыкли к взаимным сближениям и раздорам, но альянс между двумя странами, несмотря на всю свою неустойчивость и порой конфронтационный характер, по-прежнему устойчив. Нынешний кризис не первый, и не последний, особенно в условиях постоянно изменяющих условий глобальной политики, крайне непростой ситуации в Сирии и сложной динамики на Ближнем Востоке. Этот новый разрыв в «дипломатическом ковре», под который слишком долго сметали многие проблемы, вскрывает всю остроту противоречий между двумя страны.

И хотя прежде одна из сторон и использовала эти противоречия для своих целей, благодаря взаимным интересам и общности стратегического видения удается примирить две стороны на некоторое время. Тем не менее для решений той фундаментальной проблемы, которая лежит в основе нынешнего дипломатического противостояния, отношения между двумя странами нужно пересмотреть по широкому спектру вопросов.