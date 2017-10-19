Киргизия и Казахстан договорились о приоритетном порядке пересечения границ

Астана, , 10:37 — REGNUM Физические лица станут приоритетными для пропуска через казахстанско-киргизскую границу, заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, сообщает 19 октября пресс-служба главы правительства.

По его словам, соглашение о приоритетном пропуске физических лиц на границе двух стран было достигнуто в ходе встречи правительственной делегации Казахстана с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым. Приоритетный порядок пересечения границы вступает в действие с 19 октября.

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Помимо физических лиц с личным багажом приоритетными для пересечения границы между Киргизией и Казахстаном будут считаться автомобили, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, легковые автомобили и порожние грузовые автомобили.

Также стороны договорились о взаимодействии в ряде сфер, являющихся проблемными для отношений между странами: пограничной, транспортной, фитосанитарной и ветеринарной.

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Напомним, ранее пограничники Казахстана перешли на усиленный режим несения службы в связи с выборами президента Киргизии. Это создало многокилометровые пробки на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе между Киргизией и Казахстаном.

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