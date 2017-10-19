Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание для телефонных террористов

Москва, , 10:28 — REGNUM Депутаты Госдумы Российской Федерации подготовили поправки об ужесточении наказания за ложные сообщения об угрозе взрывов на различных объектах. Об этом рассказал РБК председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

В настоящее время за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет, а при наступлении тяжких последствий — до 5 лет.

«Санкция за подобные деяния для группы телефонных террористов может составить от 5 до 10 лет лишения свободы», — отметил Пискарев.

По его словам, комитет по безопасности совместно с силовиками и экспертами разрабатывали поправки, которые проходят «окончательное согласование».

Пискарев добавил, что ужесточить наказание для телефонных террористов необходимо, так как от данных атак пострадали почти все города РФ.

«От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, — сказал парламентарий. — Очевидно, что эти звонки — никакая не детская шалость, а преступление».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 сентября 2017 года по РФ прокатилась волна ложных телефонных звонков о минировании объектов с массовым пребыванием людей. Причем угроза не подтвердилась ни в одном случае.

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