МИД Венгрии возмущен словами поверенного в делах США в стране

Будапешт, , 10:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Венгрии 18 октября вызвало поверенного в делах США в стране Дэвида Костеланчика из-за его слов о проблемах свободы слова в Венгрии, передает Associated Press.

Выступая на мероприятии Венгерской ассоциации журналистов 17 октября, Костеланчик заявил, что Америка обеспокоена сокращением независимых СМИ в европейском государстве, госфинансированием рекламы в некоторых средствах массовой информации и усилением контроля сторонников венгерского премьера Виктора Орбана над новостными изданиями.

Госсекретарь МИД Венгрии Мадьяр Левенте считает, что подобные заявления можно приравнять к вмешательству в парламентские выборы, которые будут проведены в Венгии в следующем году. Кроме того, слова Костеланчика подрывают взаимное доверие двух стран.

В ходе встречи представители МИД выразили поверенному в делах США в стране свои возражения.

Как сообщалось ранее, Венгрия надеется, что Верховная рада Украины перенесет вступление в силу закона об образовании или отложит его.

Глава госсобрания Венгрии Ласло Кевер отметил, что нынешнее решение украинских властей приводит как к внутреннему, так и к внешнему конфликту.

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