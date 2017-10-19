В президенты сверхдержавы просто так не выдвигаются: за Собчак ради шутки

Якутск, , 11:13 — REGNUM Заявление российской теле‑ и радиоведущей Ксении Собчак о своём намерении участвовать в выборах президента РФ стоит воспринимать серьёзно. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог из Якутии Андрей Данилов. Он уверен, Собчак не изберётся, но зато расколет оппозицию.

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«Я думаю, к её заявлению в любом случае стоит отнестись со всей серьёзностью, потому что в президенты, тем более ядерной сверхдержавы, просто так люди не выдвигаются. Но вряд ли кто-либо её выберет, учитывая настроения, витающие в обществе. Она может рассчитывать только на оппозиционную, молодёжную аудиторию, которую ещё нужно мобилизовать, чтобы она пошла на выборы», — пояснил эксперт.

Андрей Данилов также подчеркнул, что оппозиционный настрой вряд ли поможет Собчак набрать высокий процент голосов, и напомнил: выдвижение — процесс сложный, нужно собрать определённое количество подписей, иметь поддержку, чтобы выборы прошли нормально, организовать штабы хотя бы в каждом регионе.

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«Это очень сложный процесс. Ксения Собчак вряд ли с этим справится, но если вольёт все деньги, которые достались ей в ходе работы на проекте «Дом-2», по наследству от отца, мать, может быть, поможет, и какие-нибудь другие богатые люди, то у неё получится организоваться. Или, как вариант, она выдвинется от какой-либо партийной структуры. В целом, если рассматривать её заявление о том, что она хочет баллотироваться, — это попытка раскола, я думаю, оппозиционных голосов и оппозиционного движения. Если это всё-таки идёт от администрации президента, то это очень талантливый ход — выдвинуть её, потому что люди, не имея альтернативы или чтобы пошутить, могут проголосовать не за Жириновского, который уже довольно-таки надоел за 27 лет, а за Ксению Собчак», — предполагает политолог.

При этом он не считает, что Ксения Собчак такой уж оппозиционер, так как она всё-таки имеет какое-то место и на экранах, и на официальных телевизионных каналах, ей не закрыт доступ к информационному полю.

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Он также подчеркнул, что и левый спектр оппозиции тоже будет разделён координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым: «То есть оппозиция опять-таки разделится, левоориентированная молодёжь пойдёт за Удальцовым, который уже обвинил того же самого Навального в том, что он предаёт Донбасс и позицию по Крыму, и предложил провести повторный референдум».

«То есть всё, что происходит, происходит не зря, и даже выдвижение Ксении Собчак, — резюмировал Андрей Данилов. — Если её всё-таки допустят, мы, по крайней мере, можем надеяться на какой-то креатив от предвыборных штабов и какую-то интересную работу. Плюс ещё же неизвестно, кто будет баллотироваться. Из классической четвёрки Зюганов, Жириновский, Миронов, Путин изъявил желание идти на выборы пока только Владимир Жириновский. Миронов пока не заявил ничего, Путин сказал, что думает, Зюганов ждёт, чтобы партия его выдвинула на съезде».

В связи с этим эксперт не исключает, что за пару месяцев до дня голосования может появиться ещё один Дмитрий Медведев. «А учитывая, что скоро Новый год, и тенденции у нас в стране интересные, может быть и вариант «Я устал, я ухожу». Потому что мы все помним 2000 год, когда люди ахнули. И Путин может сделать так же, оставляя человека вместо себя», — также предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак заявила о своём решении баллотироваться в президенты РФ 18 октября. «Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех». Вы не выбираете её в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!» — прокомментировала своё решение телеведущая.