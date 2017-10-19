Названы имена глав предвыборного штаба Собчак — соцсети

Москва, , 10:12 — REGNUM Превыборный штаб кандидата на пост президента РФ на выборах в 2018 году Ксении Собчак могут возглавить Валентин Юмашев и Полина Дерипаска, говорится в сообщении в Telegram-канале журналиста Максима Кононенко.

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Об этом сообщается со ссылкой на источник.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что сформулировала свою позицию по участию в президентских выборах 2018 года и готова стать кандидатом, заменяющим отсутствующую строчку «против всех».

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