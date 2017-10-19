Не тот состав: Почему Порошенко не встретился с делегатами от протеста

Киев, , 10:07 — REGNUM Отказ президента Украины Петра Порошенко встречаться с делегацией от протестующих в центре Киева был объяснен тем, что в состав делегации входили неприемлемые для встречи лица — депутаты Юрий Левченко («Свобода») и Юрий Деревянко (внефракционный).

По словам председателя фракции президентской партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артура Герасимова, Порошенко согласился на встречу, когда о ней просил депутат от БПП Мустафа Найем, однако с ним пришли Левченко и Деревянко, которые ранее «делали неприемлемые вещи».

В частности, этим депутатам припомнили, что они «незаконно прорывали границу», жгли шашки в Верховной Раде и другие инциденты. Сам Найем в своем Facebook написал о срыве встречи, заявив, что депутаты хотели призвать Порошенко остановить все силовые действия у здания Верховной рады.

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Кроме того, из целью было заявлено информирование президента о том, что они отзывают законопроект об антикоррупционном суде для того, чтобы Порошенко сам смог внести проект закона в парламент. Причем Найем написал, что вместе с ним пришли Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Юрий Левченко и Юрий Деревянко.

Акция протеста в центре Киева началась 17 октября, ее участники требуют создания антикоррупционного суда, изменения избирательного права, а также отмены депутатской неприкосновенности. Уже на центральной площади Киева начались потасовки с полицейскими, четыре человека пострадали.

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В ночь на 18 октября участники протестов разбили порядка 50 палаток для продолжения митингов до тех пор, пока депутаты не согласятся выполнить их требования. С утра 19 октября протестующие начали убирать палатки из-за того, что в этот день запланировано голосование в парламенте Украины по двум из трех законопроектов, которые требовали принять митингующие.

В повестку Верховной рады были включены законопроекты о снятии с депутатов неприкосновенности и о внесении изменений в избирательное законодательство. Лишь один закон — о создании антикоррупционного суда — пока не внесен в парламент.

Расходиться участники митинга не намерены. Они заявляют, что пропускать внутрь здания Верховной рады будут всех депутатов, а выпускать — только если депутаты «правильно» проголосуют за законы.

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Напомним, что митинг начали сторонники бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух новых сил» Саакашвили и ряда других оппозиционных сил. Несмотря на вчерашние столкновения, правоохранители никого не задерживали. Однако в настоящее время по фактам происшествий начаты три уголовных производства по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст. 186 (Грабеж) и ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.