Соглашение об адресной трудовой миграции из Узбекистана внесено в Госдуму

Москва, , 09:57 — REGNUM Соглашение между правительствами РФ и Узбекистана об организованном наборе и привлечении граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации внесено в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Соглашение предусматривает доиммиграционную подготовку для последующего трудоустройства. Такая подготовка, в частности, включает информирование о возможности трудоустройства в России, согласование с работодателями кандидатов на трудоустройство, а также проектов трудовых договоров.

Предполагается также обучение в соответствии с учебно-методическими материалами, рекомендованными Минобрнауки России для сдачи комплексного экзамена. Прописывается также требование по контролю за состоянием здоровья для исключения наличия заболеваний, препятствующих получению разрешительных документов. Трудовые мигранты также должны пройти проверку на предмет нахождения в международном или межгосударственном розыске. Подготовка предполагает оформление и выдачу документов, подтверждающих право на трудовую деятельность в России.

«Соглашение будет способствовать развитию двухстороннего сотрудничества в области трудовой миграции, предотвращению незаконного привлечения иностранных работников к трудовой деятельности», — отмечают в правительстве.

Соглашение подписано 5 апреля 2017 года в Москве.