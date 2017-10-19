«Выдвижение Собчак в президенты невозможно даже в Буркина-Фасо»

Москва, , 09:52 — REGNUM Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление Ксении Собчак баллотироваться на пост президента РФ, призвав не превращать избирательную кампанию «в посмешище и трагикомедию», сообщает 19 октября РИА «Новости».

"Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам, — сказал он. — Превращать это в трагикомедию нет смысла»,

Председатель КПРФ добавил, что у него вышла книга «Отчет пошел», где он привел высказывания самых «злобных русофобов», в компании которых, в том числе, есть Собчак, назвавшая Россию и народ «генетическим отребьем».

«Я плохо представляю возможность выдвинуться в президенты страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо», — подчеркнул Зюганов, добавив, что превращать предвыборную кампанию «в посмешище — стыдно».

В издании напомнили, что речь идет об одном из интервью 2010 года, в котором Собчак заявила, что «события XX века привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне телеведущая Ксения Собчак заявила о своих планах участвовать в президентских выборах 2018 года в качестве кандидата «Против всех».

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