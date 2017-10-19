Правительство Ставрополья усилили 11-м вице-премьером

Ставрополь, , 09:29 — REGNUM Новый заместитель председателя правительства появился в кабинете министров Ставропольского края. Вице-премьер Эркинбек Алимов будет курировать в правительстве вопросы взаимодействия с управлением делами президента РФ, Государственным советом РФ и аппаратом уполномоченного по правам человека в России, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе губернатора края.

Ему также поручено отвечать за такой важный вопрос, как привлечение инвестиций в регион и взаимодействие с крупным бизнесом. Среди возложенных задач — реализация на Ставрополье ряда крупных проектов экономического и социального характера, в том числе организация хлопкового производства, которое предложил открыть президент РФ Владимир Путин, создание «Академии спорта в Ставропольском крае» и другие проекты, пишет «Блокнот Ставрополь».

О новом назначенце известно, что он уроженец Ошской области Киргизии. Получил юридическое образование в МГУ. Работал в государственно-контрольных органах СССР, в КГБ СССР и Министерстве безопасности РФ. Имеет опыт работы в государственных, международных органах и бизнес-компаниях. В 2013 году Эркинбек Алимов работал советником губернатора Хабаровского края, участвовал в запуске проекта по созданию Центра производства компонентов систем спутниковой связи и вещания различного назначения. В 2014 году он был назначен на должность главного советника управления делами президента РФ в Республике Крым. В зону его ответственности входил контроль над всеми объектами, принадлежащими управлению делами президента России. Также он обеспечивал интеграцию бывших украинских предприятий и производств в экономическую деятельность России. В 2016 году Алимов был назначен советником в Федеральную антимонопольную службу, где курировал вопросы противодействия картельным сговорам. Также он работал в международном аэропорту «Внуково».

Напомним, в структуру правительства Ставропольского края до назначения Эркинбека Алимова входили всего 10 заместителей председателя. Из них два первых вице-премьера.