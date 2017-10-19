«Рычание вместо схватки»: Угрозы США и КНДР друг другу стали привычны

Москва, , 09:26 — REGNUM Угрозы, которые обмениваются КНДР и США, уже становятся привычными: больше ничего не остается, поскольку обе стороны не готовы к масштабному конфликту, считает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Неизвестность и неожиданность — старый и хорошо проверенный приём психологического давления на противника. Ничто так не пугает, как неизвестность. С другой стороны, такая формулировка практически ни к чему не обязывает.

В принципе, продолжается обмен угрозами между Пхеньяном и Вашингтоном, который начался давно и успел стать привычным. Угрозы Вашингтона не новы, как и регулярное сосредоточение у границ КНДР заметных группировок боевых кораблей. Угрозы Пхеньяна — единственно возможный вариант поведения, так как КНДР не собирается капитулировать и следовать чужой указке.

По большому счету, начинать большую войну в Корее США не готовы, но для внутриполитического употребления вынуждены совершать угрожающие передвижения флота.

Северная Корея тоже не готова к масштабному ракетно-ядерному конфликту, которым она угрожает на словах. Максимум, что пока может себе позволить Пхеньян — ракетный удар по группировке кораблей, который если и будет успешным (что маловероятно технически), то однозначно спровоцирует серьёзный военный конфликт, не нужный КНДР.

Скорее всего, мы видим с обеих сторон грозное рычание не перед схваткой, а вместо нее.

Ранее Пхеньян вновь пригрозил США и Южной Корее принятием «сверхжестких мер» в ответ на их объединенные военно-морские учения, проходящие вблизи Корейского полуострова.

В акватории Японского и Желтого морей сейчас развернуты около 40 боевых кораблей, в том числе ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган», три атомные подлодки, а также эсминец, оснащенный системой «Иджис».

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В Японском море группировка отрабатывает нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР. В Желтом море проходит операция по сдерживанию атаки со стороны противника.

Стоит отметить, что 17 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что, стремясь к дипломатическому разрешению конфликта с КНДР, США все же готовятся и к «худшему варианту» развития событий.