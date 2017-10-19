Губернатор Челябинской области: «Мы готовим очень сбалансированный бюджет»

Челябинск, , 09:19 — REGNUM Челябинская область намерена обойтись без коммерческих кредитов в 2018 году. Об этом губернатор региона Борис Дубровский сообщил ТАСС на форуме «Открытые инновации».

«Я считаю, что мы готовим очень сбалансированный бюджет, — сказал губернатор. — Он у нас очень консервативный. Исходя из этого я считаю, мы должны закончить 2018 год без привлечения коммерческих кредитов, я ставлю такую задачу».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 сентября спикер Законодательного Собрания (ЗСО) Челябинской области Владимир Мякуш заявил, что выбранный курс развития экономики Челябинской области является правильным.

По его словам, направление социально-экономического развития будет продолжено.

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