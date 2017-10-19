Ренци отправился в политический тур по Италии

Рим, , 09:14 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, избранный в мае новым секретарем правящей в стране Демократической партии (ДП), отправился в тур по Италии, намереваясь начать кампанию по возвращению в политику в 2018 году, сообщает Bloomberg.

Ренци не скрывает своих серьезных политических амбиций. В ходе восьминедельного тура политика по Италии поезд будет останавливаться в более чем 100 деревнях, поселках и городах страны.

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По словам лидера ДП, тур продлится до конца года. В ходе поездки Ренци рассчитывает пообщаться с жителями страны, собрать их мнения о работе партии и ситуации в регионах.

Напомним, в декабре 2016 года Ренци проиграл референдум по конституционной реформе, которая привела к его отставке с поста премьер-министра. Тем не менее, Ренци считает, что ДП осталась «единственной политической силой в Европе», которая по-прежнему заслуживает доверия.

В феврале Ренци ушел в отставку с поста главы партии. Тогда внутренняя партийная оппозиция активно критиковала курс Ренци после поражения на референдуме по конституции в декабре 2016 года, что и послужило формальным поводом для ухода. Меньшинство в партии требовало, чтобы Маттео Ренци не выносил свою кандидатуру на переизбрание главой.

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