ABC: Россия манипулировала активистами, чтобы повлиять на выборы в США

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Попытки повлиять на президентские выборы в США, которые приписывают России, включали в себя привлечение активистов для воздействия на общественное мнение. Такое заявление было озвучено 18 октября на телеканале ABC.

По версии источников телеканала в Конгрессе США, к этому могло быть причастно «Агентство интернет-исследований», находящееся в Санкт-Петербурге. Лица, связанные с организацией, якобы сформировали онлайн-группы BlackMattersUS и BlackFist.

Их использовали для того, чтобы мотивировать политически активных граждан США проводить акции и создавать музыкальные клипы. Кроме того, у них вызывали интерес к занятиям самообороной. Сообщается, что иногда жителям Америки даже предоставляли финансирование для этих целей.

Телеканал приводит слова исполнителя музыки в стиле хип-хоп Ронни Хьюстона, который утверждает, что в марте прошлого года человек, представившийся членом BlackMattersUS, предложил ему записать клип о проявлениях жестокости со стороны полицейских в отношении афроамериканцев. Музыкант согласился.

Также сообщается, что группа BlackFist предоставила финансирование пяти тренерам для проведения курсов самообороны среди темнокожих. Каких-либо доказательств своих утверждений телеканал не приводит.

Ранее глава комитета по разведке в сенате США Ричард Берр заявил, что «вмешательство России» не повлияло на итоги голосования на президентских выборах, победителем которых стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

В Москве, как и в Белом доме, отрицают какие-либо попытки оказать влияние на ход президентской кампании в США.

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