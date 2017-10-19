Седьмой раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане

Астана, , 08:07 — REGNUM Седьмая международная встреча по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии пройдет в Астане 30−31 октября, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«По согласованию стран-гарантов режима прекращения боевых действий седьмая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 30−31 октября 2017 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи в ходе переговоров планируют утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, а также передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

«Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Не исключается, что участники переговоров обсудят и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

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Напомним, шестая международная встреча по урегулированию конфликта в Сирии прошла в Астане 15 сентября с участием трех стран-гарантов — России, Турции и Ирана. Ее итогом стало создание четырех зон деэскалации в Сирии, которые способствовали улучшению гуманитарной ситуации и позволили значительно снизить масштабы конфликта в стране.

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