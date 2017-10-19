Четверг, 19 Октября 2017 года
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США могут ввести санкции против Мьянмы

Политика

Ранее в ООН заявили, что с конца августа текущего года в результате насилия в штате Ракхайн около 582 тыс. мусульман-рохинджа были вынуждены бежать из Мьянмы

США могут ввести санкции против Мьянмы
Corto Maltese 1999
Храмы в Пагане, Мьянма

Вашингтон, 19 октября 2017, 07:37 — REGNUM  Группа конгрессменов США призвала ввести санкции против властей Мьянмы, которые несут ответственность за притеснение народности рохинджа. Об этом, как передает Reuters, говорится в письме конгрессменов, которое было направлено госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

«Мы призываем Вас сделать все возможное, чтобы добиться защиты и безопасности для тех, кто заперт на территории Бирмы или хочет вернуться, а также помешать насильственному возвращению из соседних стран», — отмечается в заявлении политиков.

Ранее в ООН заявили, что с конца августа текущего года в результате насилия в штате Ракхайн около 582 тыс. мусульман-рохинджа были вынуждены бежать из Мьянмы в Бангладеш.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме