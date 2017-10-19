Трамп и глава Аргентины договорились восстановить демократию в Венесуэле

Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Планы по восстановлению демократии в Венесуэле обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Аргентины Маурисио Макри глава США Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Они обсудили продолжающийся кризис в Венесуэле и договорились продолжить совместную работу, чтобы помочь народу Венесуэлы восстановить демократию в их стране», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Макри победил на президентских выборах в ноябре 2015 года, сменив на посту Кристину Фернандес-Киршнер. США проявляют к Макри лояльность, несмотря на его репутацию и непопулярную экономическую политику.

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Что касается главы Венесуэлы, к Николасу Мадуро Вашингтон относится как к «недемократичному президенту», проявляя заинтересованность в его смещении с поста.

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Однако политику Мадуро поддерживает венесуэльский народ, а агрессивной критикой и протестами заняты только прозападная оппозиция. Эти выступления, инициированные самим Западом, используются США как повод для санкций в отношении Каракаса.

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