Чай, кофе? Как Обама использовал красную кнопку

Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Красная кнопка в Овальном кабинете не раз использовалась 44-м американским президентом Бараком Обамой не в чрезвычайных случаях, а чтобы угостить посетителей чаем, сообщает Washington Examiner.

Как сообщил Ричард Брэнсон, владелец холдинга Virgin Group, в своей книге Finding my Virginity, Обама сам рассказал ему об этом. Миллиардер, находясь в Белом доме, поинтересовался у тогдашнего президента, что за красная кнопка находится на столе.

«Он сказал: «Раньше их использовали при чрезвычайных ситуациях, ну, а сейчас я использую их для того, чтобы заказывать чай для моих гостей», — говорится в книге.

Напомним, в апреле 2017 года репортер Associated Press Джули Пейс сообщила, что видела, как президент США Дональд Трамп заказал «Кока-колу», используя красную кнопку.

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