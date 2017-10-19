Тереза Мэй: Брюссель и Лондон скоро договорятся о правах британцев в ЕС

Лондон, , 02:38 — REGNUM Договоренность о правах проживающих в странах Европейского союза британцев между Брюсселем и Лондоном будет достигнута в ближайшие недели, заявила глава британского правительства Тереза Мэй в открытом письме, пишет The Independent.

«При наличии гибкости и творческого подхода с обеих сторон, уверена, мы сумеем завершить переговоры по правам граждан в ближайшие недели», — сообщила политик.

Напомним, после референдума о выходе Великобритании из Европейского союза (состоялся 23 июня 2016 года) сторонники Brexit начали обсуждать вопрос о статусе проживающих в ЕС британцев.

Британцы, многие из которых проживают и работают не в Соединенном Королевстве, хотели бы иметь возможность продолжать беспрепятственно перемещаться по ЕС — как они это могли делать до Brexit.

Несмотря на то, что голосование прошло, и у власти в Лондоне находятся сторонники Brexit, процедура выхода из ЕС еще не завершена. Процесс будет длиться порядка двух лет (завершится к 29 марта 2019 года).

Читайте также: Великобритания: до свидания, ЕС — привет, США?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старт процедуре выхода Мэй дала 29 марта 2017 года, подписав письмо на имя главы Европейского совета Дональда Туска.

Читайте ранее в этом сюжете: Брюссель перенес экономические переговоры по Brexit на конец года