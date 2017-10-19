США недовольны слухами об участии сербов в разминировании Сирии

Белград, , 01:32 — REGNUM Администрация США с неодобрением смотрит на сообщения в СМИ о том, что сербские сапёры, в подготовку которых вкладывает деньги и Вашингтон, могут принять участие в операции по разминированию Сирии совместно с российскими специалистами. Об этом 18 октября сообщило белградское издание Blic со ссылкой на пресс-атташе посольства США в Сербии Эрика Хейдена.

«Правительство США оказывает значительные пожертвования в деньгах, оборудовании и обучении, чтобы помочь Армии Сербии избавиться от мин, оставшихся после войны, и сделать Сербию безопасным местом. Именно поэтому за последние 15 лет мы выделили более $20 млн помощи на операции по разминированию Сербии», — заявил представитель американского посольства.

По словам Хейдена, американская сторона уже неоднократно получала заверения от руководства министерства обороны Сербии, что информация о возможной работе сербских сапёров в Сирии не соответствует действительности, тем не менее Вашингтон по-прежнему испытывает беспокойство на этот счёт.

Создание международной коалиции стран для разминирования Сирии в апреле 2017 года инициировал министр обороны России Сергей Шойгу на VI Московской конференции по международной безопасности. С тех пор сообщения о том, что к этой работе могут присоединиться специалисты-взрывотехники из Сербии уже неоднократно появлялась как в сербских, так и в российских СМИ, однако официально эта информация до настоящего времени не подтверждалась.

Президент Сербии Александр Вучич 18 октября в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о недовольстве США отметил, что никаких решений об отправке сапёров не принималось, однако на Белград уже «оказывается давление через прессу». «Интересно, что же будет, когда тема действительно окажется на повестке дня», — добавил он.

Тем временем, напомним, российские сапёры продолжают оказывать помощь Сербии в обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов, сброшенных НАТО во время агрессии против Югославии в 1999 года.

Как сообщали в МЧС России, за восемь лет реализации программы содействия Сербии в гуманитарном разминировании её территории совместными усилиями от мин и кассетных боеприпасов было очищено более 4,6 млн квадратных метров территории, которая была возвращена в хозяйственный оборот, было найдено и обезврежено почти 13 тысяч боеприпасов.

Наибольшее количество необезвреженных мин остаётся на территории односторонне отделившегося от Сербии края Косово и Метохия. По информации сербских СМИ, за 15 лет от неразорвавшихся снарядов здесь погибли около 120 человек, ещё более 450 человек получили ранения. По оценкам специалистов, на полную зачистку территории края от снарядов потребуется ещё порядка десяти лет.

В основной части Сербии заминированным остаются южные регионы в районе Буяноваца, где опасными считаются 3 млн квадратных метров земли, и населённого пункта Ямена.