Теперь Италия? Берлускони предложил референдум об автономии всем областям

Рим, , 01:08 — REGNUM Предложение провести референдум об автономии в каждой области Италии внес бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, передаёт Il Giorno.

Выступая на встрече, посвященной референдуму 22 октября в областях Венето и Ломбардии, политик сказал:

«Мы предлагаем референдум всем итальянским областям. Центральное правительство должно передать часть полномочий региональным властям».

Отвечая на вопрос об участии самого политика в голосовании, он сказал, что ему «нужно проконсультироваться со своими адвокатами» — имеет ли он право голоса. Причина сомнений в том, что он не зарегистрирован в своем родном городе Милане (Ломбардия), поскольку перенес регистрацию в итальянскую столицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября на референдуме жителям Венето и Ломбардии будет предложен вопрос: «Хотите ли вы, чтобы область получила большую автономию?»

Упомянутые регионы не требуют независимости от Рима. В случае положительного решения плебисцита изменится их статус, но области останутся в составе Италии.

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Напомним, 1 октября состоялся референдум о независимости Каталонии от Испании. Большинство избирателей высказались за отделение, но Мадрид не допустил дезинтеграции.

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