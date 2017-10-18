Януковичу продлили срок убежища в России ещё на один год

Ростов-на-Дону, , 23:35 — REGNUM Управление по вопросам миграции МВД России по Ростовской области продлило срок предоставления временного убежища экс-президенту Украины Викторау Януковичу ещё на один год — до 26 октября 2018 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката экс-президента Виталия Сердюка.

«Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлён срок действия документа», — пояснил адвокат.

Источник издания в правоохранительных органах также сообщил, что никаких иных документов для легального пребывания в России у бывшего украинского президента нет — сведений о получении им российского гражданства или вида на жительство не содержится ни в одном из учётов МВД.

Адвокат Виктора Януковича, комментируя данную информацию, пояснил, что никаких других вариантов, кроме временного убежища в России «до возвращения на территорию Украины» его клиент не рассматривает.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года, после того, как в стране произошёл государственный переворот и Верховная рада отстранила его от власти.

На Украине против экс-президента возбуждён целый ряд уголовных дел. Его обвиняют в причастности к убийствам граждан во время массовых беспорядков на айдане, в отмывании денег, в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и в других преступлениях.