Отставленный вице-губернатор Мурманской области задержан органами ФСБ — СМИ

Мурманск, , 23:47 — REGNUM Прибывшие из Москвы сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко. Бывший высокопоставленный чиновник уже этапирован в Москву, а Басманный суд столицы выдал санкцию на арест Бабенко. Об этом сообщило вечером 18 октября ИА «СеверПост» со ссылкой на источник в следствии.

Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Бабенко написал заявление об увольнении по собственному желанию 29 сентября, вскоре после возвращения своей начальницы, губернатора Мурманской области Марины Ковтун, из командировки в Москву, проходившей на фоне слухов об отставке губернатора. Эти слухи до настоящего времени не подтвердились.

Игорь Бабенко был назначен на должность вице-губернатора Мурманской области в июне 2014 года. До этого чиновник занимал пост руководителя аппарата областного правительства.

Официально причина ухода Бабенко не называлась и не комментировалась. Однако известно, что под арестом по подозрению в хищении бюджетных средств находится бывший подчинённый Игоря Бабенко, экс-заместитель руководителя аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский.

По версии следствия, он, предварительно договорившись с заместителем руководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» Георгием Благодельским, используя свое служебное положение и действуя из корыстных мотивов, приказал тому составить фиктивный договор на предоставление услуг для нужд администрации Мурманской области. В результате было совершено хищение государственных денежных средств.

Вслед за вице-губернатором Мурманской области Игорем Бабенко 30 сентября свой пост оставила глава аппарата правительства региона Светлана Поверичева.

Как предполагали наблюдатели, отставка Бабенко и Поверичевой могла стать следствием давления на губернатора Ковтун, которая стремится сохранить свою должность, вопреки включению в опубликованные СМИ списки потенциальных отставников.

Читайте ранее в этом сюжете: Вторая отставка в Мурманской области: ушла глава аппарата правительства