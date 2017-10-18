Президент Кипра: Греки-киприоты «в плену у турков»

Никосия, , 22:10 — REGNUM Президент Никос Анастасиадис во вторник, 18 октября, назвал пошлинный сбор, введенный турецкой стороной на продовольственную помощь правительства грекам-киприотам, находящимся на Севере, «вопиющим нарушением прав человека», сообщает кипрское издание Cyprus-Mail.

Эти меры, по его словам, нарушают третье Венское соглашение 1975 года, в соответствии с которым турецкая сторона обязалась предоставлять греческому населению, находящемуся на территории ТРСК, «всяческую помощь, необходимую для того, чтобы вести нормальную жизнь, включая образование».

О развитии ситуации вокруг кипрского вопроса лидер греков-киприотов беседовал на торжественной церемонии вручения верительных грамот в президентском дворце с новым послом Австрии на Кипре, а также с послами Ирландии, Италии, Мексики, Албании, Словацкой Республики и Таиланда.

В присутствии послов президент заявил: «Мы рассчитываем на то, что международное сообщество однозначно отвергнет любые действия Турции, направленные на то, чтобы отвлечь внимание от конечной цели всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы и воссоединения Кипра и его народа».

Напомним, что турецкое руководство объявило о вводе с 1 октября пошлин на ввозимую на территорию Турецкой Республики Северного Кипра гуманитарную помощь, предоставляемую грекам-киприотам. Пошлиной не облагаются только медикаменты. Тогда руководство ТРСК обвинило не только правительство Республики Кипр, но и ООН в создании впечатления, что «эти люди проживают в анклаве внутри оккупированной территории».

Правительство Республики Кипр расценивает действия турецкой стороны как дискриминационные и способствующие углублению чувства взаимного недоверия. «К сожалению, кажется, что действия и позиция Турции глубоко проникли в сознание руководства турок-киприотов, чья политика, уже даже по гуманитарным вопросам, все больше отдаляет обе общины», — подчеркнул в своей речи Анастасиадис.

Присутствующие послы, в свою очередь, также поддержали греков-киприотов в их чаянии достичь жизнеспособного и всеобъемлющего урегулирования кипрского конфликта, длящегося на протяжении уже 43 лет, в соответствии с европейским и международным правом, равно как и объединение острова в подлинно независимое и суверенное государство, свободное от влияния третьих стран.