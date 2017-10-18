Сергей Шойгу встретился в Москве со спецпредставителем генсека ООН по Сирии

Москва, , 21:55 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 18 октября встретился в Москве со спецпредставителем главы ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает официальный сайт российского военного ведомства.

Сергей Шойгу рассказал представителю международной организации о результатах, достигнутых в Сирии, создавших условия для урегулирования вооруженного конфликта и восстановления мирной жизни.

Глава российского военного ведомства обменялся мнениями со Стаффаном де Мистурой о планах мероприятий по налаживанию политического диалога в Сирии и нуждах сирийского народа во всеобъемлющей помощи мирового сообщества.

В свою очередь, Стаффан де Мистура рассказал об особой роли ООН в процессах урегулирования конфликта в Сирии, а также выразил готовность участвовать в активизации межсирийского диалога и развитии позитивных процессов в Сирии.

В итоге встречи министр обороны Российской Федерации и специальный представитель Генерального секретаря ООН договорились взаимодействовать далее по вопросам урегулирования конфликта в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе официального визита в Израиль заявил, что военная операция в Сирии близка к завершению.

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