Елена Ханенкова, , 22:40 — REGNUM

Никки Хейли, представитель США в ООН, стремится сосредоточить внимание всего мира на действиях Ирана на Ближнем Востоке. Учитывая, что ужесточение позиции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана отпугивает союзников и практически выводит США в зону изоляции на международном уровне, от сегодняшнего выступления Хейли зависит многое.

Встреча должна была стать первой публичной попыткой оценить международную поддержку позиции США в отношении Ирана. Напомним, что Трамп заявил, что соглашение с Ираном и другими странами (договор также подписали Россия, Китай, Иран и ЕС) не служит интересам национальной безопасности США. Он также грозил прекратить действие соглашения, если стороны не рассмотрят его основные недостатки.

Несмотря на критику Трампа, американские союзники заявили, что продолжают поддерживать соглашение, указывая на оценки Международного агентства по атомной энергии о том, что Иран выполнил условия, изложенные в соглашении. Договор, согласованный при администрации Обамы, предназначался для ослабления экономических санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Позиция Европы после заявлений Трампа не изменилась.

«Дискуссии на Ближнем Востоке должны быть сосредоточены на мирном процессе, а не на ядерной сделке», — уверены в ЕС.

Ядерное соглашение подкреплено резолюциями Совета Безопасности ООН. А ЕС намерен сохранить договор JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) в качестве ключевого элемента международной системы нераспространения.

Совет Безопасности в течение многих лет уделял особое внимание Израилю. Считается, что арабские страны, включая некоторых союзников США, сопротивлялись смещению этого акцента. Также известно, что политика Израиля в отношении поселений регулярно критикуется в Совете Безопасности.

Еще в январе 2017 года Хейли заявляла, что одной из ее главных целей было изменение «антиизраильского уклона» в ООН.

«Нигде еще ошибки ООН не были так последовательны и возмутительны, как в предвзятости против нашего близкого союзника Израиля», — сказала она на слушании.

Представитель США часто критиковала региональную роль Ирана, тестирование баллистических ракет и нарушение прав человека. В июле она помогла убедить Францию, Германию и США подписать письмо протеста Совету Безопасности об «угрожающем и провокационном» запуске Ираном ракеты, которая может вывести спутник в космос.

Но на этот раз Франция и США заявили, что будут уделять меньше внимания Ирану и больше израильско-палестинской проблеме.

Однако в среду, 18 октября, на заседании ООН Никки Хейли заявила, что крупные мировые державы в Совете Безопасности ООН заняли «недальновидные» и «глупые» позиции по поводу «агрессии» Ирана на Ближнем Востоке.

«Иран необходимо оценивать со всем его агрессивным, дестабилизирующим и противозаконном поведением. Иначе было бы глупо».

Хейли увещевала других членов международного органа, заявив, что они проигнорировали неоднократные нарушения Ираном резолюций Совета Безопасности ООН. Вообще нынешняя встреча должна была быть посвящена возрождению израильско-палестинского мирного процесса, но Хейли все-таки использовала ее в качестве возможности для продвижения новой стратегии президента Трампа в отношении Ирана.

«Мы не можем говорить о стабильности на Ближнем Востоке, не говоря о Иране, потому что почти любая угроза миру и безопасности на Ближнем Востоке связана с неподобающим поведением Ирана», — сказала она.

«Соединенные Штаты придерживаются курса, направленного на решение всех аспектов деструктивного поведения Ирана, а не только на один из аспектов. Крайне важно, чтобы международное сообщество сделало то же самое», — добавила представитель.

Успех или неудача Хейли в сплочении участников такого «сотрудничества» могут оказать существенное влияние на следующий шаг Трампа в отношении Ирана. Президент Трамп отложил возобновление экономических санкций, которые бывший президент Барак Обама также не применял. Это дает Конгрессу время для работы над подобным законопроектом, который окажет дополнительное давление на Иран, но сенаторы предупреждают, что законопроект не пройдет голосование без международной поддержки.

«Значительная часть успеха [такого законопроекта] будет заключаться в том, достигнет ли администрация дипломатических успехов с нашими европейскими союзниками», — заявил 17 октября сенатор из Комитета по внешним связям Боб Коркер в интервью журналистам.

«Нужно, чтобы это произошло, или многие из наших демократических коллег не захотят в этом участвовать».

Европейские лидеры раскритиковали решение Трампа, утверждая, что он рискует спровоцировать кризис с Ираном, что, в свою очередь, будет препятствовать мирным переговорам с Северной Кореей.

Но Коркер считает, что такие критики в конце концов смягчатся. «Я думаю, что они выпустят пар, как они это делали, и тогда, я думаю, они, как мы надеемся, придут и захотят стать частью укрепления сделки», — сказал сенатор в интервью Washington Examiner.

Хейли сегодня явно попыталась ускорить этот процесс. Она утверждала, что «самое угрожающее действие Ирана» — испытание баллистических ракет, которые могут иметь ядерную боеголовку, и это, по ее мнению, превращает Иран в более опасный режим, чем Северная Корея.

«Если для Северной Кореи это непозволительно, то почему это же не относится к Ирану?» — спросила представитель.

Она также отметила, что ООН известно о «списке отмывания» — способах, благодаря которым Иран нарушает ключевые резолюции ООН, касающиеся неядерного поведения, — такие, например, как запрет на передачу оружия террористам.

«Режим продолжает играть с советом, — говорит Хейли.— Иран прячется за своими утверждениями о соответствии техническим условиям ядерной сделки, в то время как он нагло нарушает другие ограничения… и мы позволили им это. Это должно прекратиться».

Впечатлила ли такая пламенная речь представителей ЕС и Китая? Скорее всего, нет. Многие ожидали услышать от Хейли примерно такие слова. Зондирование почвы в этот раз, скорее всего, закончится ничем.