Доходы, льготы, интернет: в России битвы идут по всем фронтам. Радио REGNUM

Москва, 19 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- Системная основа: отношения России и Хорватии выходят на докризисный уровень;
- «Неправильный путь»: Белоруссию призвали отказаться от русского языка;
- Повод для беспокойства: Минкомсвязь предупредила WhatsApp, Viber, Facebook и Google;
- Дорогое удовольствие: срок хранения данных по «закону Яровой» сократят;
- Печальная статистика: реальные доходы граждан России продолжают снижаться;
- Восстановить справедливость: битва «Детей Сталинграда» продолжается.
Читайте ранее в этом сюжете: Для смены власти и «деконструкции» используют кино и классику: Радио REGNUM