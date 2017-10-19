Четверг, 19 Октября 2017 года
08:49:27 МСК

Доходы, льготы, интернет: в России битвы идут по всем фронтам. Радио REGNUM

Политика

Реальные доходы населения России сокращаются четвертый год подряд, а дети военного Сталинграда, живущие за пределами Волгоградской области, прав на ежемесячные денежные выплаты и льготы не имеют

Доходы, льготы, интернет: в России битвы идут по всем фронтам. Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 19 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Для смены власти и «деконструкции» используют кино и классику: Радио REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM