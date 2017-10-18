Порошенко передумал встречаться с организаторами акции протеста в Киеве

Киев, , 21:21 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко отказался встречаться с организаторами акции протеста, проходящей перед зданием Верховной рады в центре Киева. Об этом сообщил один из её организаторов, депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

«Президент не захотел встретиться с представителями акции «Большая политическая реформа». Вместе со мной пришли Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Юрий Левченко и Юрий Деревянко. Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо», — написал Найем.

Тем не менее, по словам депутата, «президенту уже известно», с какой целью они приходили.

«Прошло более полутора суток с начала акции под Верховной радой. На данный момент есть понимание, как будут выполняться два из трёх наших требований — парламент проголосует за законопроекты о неприкосновенности и рассмотрит законы об избирательной системе. Но до сих пор нет никакого ответа относительно третьего требования — закона об антикоррупционном суде. Сейчас это прерогатива президента — мяч полностью на его стороне», — отметил Найем.

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на заявление пресс-службы украинского президента сообщало, что Пётр Порошенко выразил свое согласие на личную встречу с Мустафой Найемом после соответствующего обращения депутата в приемную главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, в Киеве с 17 октября продолжается акция протеста сторонников оппозиционных сил. Участники акции требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания специального антикоррупционного суда и проведения реформы избирательного законодательства.

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