Порошенко готов встретиться с одним из организаторов акций протеста

Киев, , 20:36 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко выразил свое согласие на личную встречу с депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафой Найемом, который по совместительству входит в число организаторов митингов и протестов в центре Киева, сообщает агентство УНИАН, ссылаясь на заявление пресс-службы украинского президента.

Сообщается, что Порошенко согласился на эту встречу после соответствующего обращения Найема в приемную президента.

Ранее Найем призвал участников акции протеста вновь собраться в центре Киева 19 октября.

Кроме того, движение «Рух новых сил», возглавляемое Михаилом Саакашвили, распространило заявление о том, что вечером 18 октября его участники направятся к администрации президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, митинги с участием нескольких тысяч сторонников оппозиционных украинских партий и движений начались в Киеве 17 октября. Их участники требуют отставки Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности, реформ избирательных законов и специального антикоррупционного суда.

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