На ВФМС обсудили Big Data

Сочи, Краснодарский край, , 20:14 — REGNUM Объем, скорость и многообразие — три главных составляющих набирающего популярность подхода к обработке информации Big Data. Но сможет ли искусственный интеллект полностью заменить человеческий мозг в работе с информацией?

Об этом сегодня говорили эксперты ВФМС 2017 на панельной дискуссии «Big Data: революция».

«Самый мощный компьютер, который существует на данный момент — это человеческий мозг», — с такой фразы начал свое выступление об искусственном интеллекте профессор лаборатории научных исследований Сколково Эрик Манненс.

Спикер акцентировал внимание на том, что даже в век цифровой информации естественный интеллект сохраняет за собой главенствующую роль в решение задач мировой науки и технологиях.

«Мы стараемся обучить искусственный интеллект обрабатывать гигантские объемы информации, которые буквально через 2−3 года каждый из вас будет использовать в своих смартфонах, но без контроля человека это угрожает нашей безопасности», — уточнил Эрик Манненс.

На вопрос «Что же такое Big Data: новая нефть или оружие будущего?» постарался ответить Евгений Россинский, директор по технологиям сервиса компании IVI.

«Мы обучили машины обрабатывать, систематизировать и анализировать информацию, продавая необходимый популярный контент нашим пользователям, но все же в ближайшие годы компьютеры полностью не заменят человеческий интеллект», — считает он.

«Не платим ли мы за собственную деградацию, приобретая умные гаджеты?» — спросила участников дикуссии студентка из Хакасии.

«В первую очередь мы учимся и гармонично дополняем друг друга. Хотя в скором времени нам все же потребуется видоизменить Декларацию прав человека, внеся в нее и права роботов, которые также приобретут и определенные обязанности перед нами», — ответил ей директор по академическим программам Acronis Николай Павловичев.

Итогом дискуссии стала мысль о том, что искусственный интеллект — лишь дополнение к интеллекту естественному, позволяющее современному человеку развивать в искусство, науку и прочие сферы. Потому что за пределами «живого разума» человеческий мозг по-прежнему не имеет аналогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

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