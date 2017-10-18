После потасовок у Верховной рады в Киеве задержаны 11 человек

Киев, , 19:51 — REGNUM После драк и столкновений с полицейскими возле здания Верховной рады Украины сотрудниками правоохранительных органов задержаны 11 человек, сообщает 18 октября пресс-служба Печерского районного управления киевской полиции.

По сообщениям некоторых украинских СМИ, палаточный лагерь, установленный 17 октября участниками митингов, полностью оцеплен полицейскими и Нацгвардией.

Напомним, 18 октября произошли новые потасовки протестующих с полицией. При этом неустановленными людьми неподалеку от палаточного городка участников митинга был распылен слезоточивый газ.

Ранее сообщалось о штурме палаток спецназом, но позже выяснилось, что это была попытка полицейских вернуть свои щиты, ранее отнятые митингующими.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в центре Киева начались акции протеста, сопровождаемые требованиями отставки президента Украины, реформы избирательного законодательства и отмены депутатской неприкосновенности.

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