Из «Дома-2» — в президенты России. Ксения Собчак собралась на выборы

Москва, , 19:35 — REGNUM Телеведущая и журналист Ксения Собчак выдвигает свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году, об этом телеведущая заявила 18 октября на своем сайте «Собчак против всех».

«Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост Президента России», — написала телеведущая на своем сайте.

Газета «Ведомости» опубликовала текст письма Собчак, в котором она обосновывает свое решение.

«Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», — аргументирует свою позицию Ксения Собчак.

Собчак предлагает голосовать за нее всем, кто хочет выразить протест против выборов и существующих правил:

«Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2017 года Ксения Собчак встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Поводом для встречи послужило интервью, которое телеведущая взяла у главы государства в рамках съемок документального фильм об Анатолии Собчаке. Источники Русской службы ВВС сообщили, что после съемки интервью Собчак осталась с Путиным поговорить наедине.

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