Сенат Франции принял новый закон о борьбе с терроризмом

Париж, , 19:28 — REGNUM В парламенте Франции одобрили новый закон в сфере безопасности, который должен прийти на смену режиму чрезвычайного положения, 18 октября сообщает агентство KUNA.

Верхняя палата парламента одобрила новый закон в сфере безопасности, который должен вступить в силу с 1 ноября 2017 года.

«Сенат окончательно принял проект текста закона, который призван укрепить внутреннюю безопасность и усилить борьбу с терроризмом», — говорится в заявлении сената.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал принять новое законодательство в сфере безопасности и отменить режим чрезвычайного положения, поскольку режим ЧС «не адаптирован» к меняющейся террористической угрозе.

Режим ЧС был введён в ноябре 2015 года, когда в результате серии террористических атак в Париже погибли 130 человек. Режим ЧС истекает 1 ноября 2017 года.

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