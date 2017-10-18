В Киеве — новые стычки с полицией. Применен слезоточивый газ

Киев, , 18:50 — REGNUM В центре Киева украинские силовики предприняли попытку зайти в палаточный городок протестующих, произошли новые столкновения, сообщает агентство УНИАН.

По информации агентства, причиной столкновений стала попытка силовиков отобрать у митингующих щиты, ранее отобранные ими у сотрудников полиции. Участники акции протеста начали кидать брусчатку в полицейских, те применили слезоточивый газ.

По сообщениям других СМИ, газ был распылен неизвестными людьми, не имеющими отношения к правоохранительным органам.

Сообщается, что на данный момент правоохранители отошли от палаток на площадь Конституции. Неподалеку расположился отряд Нацгвардии и спецназа численностью до 300 человек, но активных действий не отмечается.

В это время митингующие ломами разбирают мостовую, готовясь бросать брусчатку в силовиков.

О пострадавших и травмированных пока сообщений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября сторонники различных общественно-политических движений организовали митинги и акции протеста у здания украинского парламента, а затем остались ночевать в палаточном городке у стен Верховной рады.

Участники акций протеста требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания специального антикоррупционного суда и реформирования норм избирательного права.

Один из организаторов этой акции, Михаил Саакашвили, 17 октября выдвинул требование об отставке президента Украины Петра Порошенко.

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