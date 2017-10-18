Работаем нормально. Совет улемов Таджикистана ответил муфтию Москвы

Душанбе, , 18:47 — REGNUM Сотрудничество Совета улемов с официальными духовными органами Российской Федерации осуществляется на должном уровне. Так духовное ведомство Таджикистана ответило сегодня, 18 октября, на заявление муфтия города Москвы Альбира Крганова о радикализации таджикских трудовых мигрантов.

Кроме того, на сайте Исламского центра Таджикистана сказано о том, что таджикское духовенства состоит в «хороших отношениях» с российским официальным духовенством, приводя в пример неоднократные визиты главы Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзоды в Россию для участия в различных религиозных мероприятиях и встречи с таджикскими мигрантами.

«Совет улемов Исламского центра Таджикистана и впредь намерен укреплять сотрудничество с российским официальным духовенством», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов заявил о том, что в России существует опасность радикализации эмигрантов из Таджикистана. Свои слова он объяснил созданием на границе Таджикистана, Афганистана и Туркмении новой большой экстремистской группировки «Хорасан». Муфтий подчеркнул, что с духовенством Узбекистана работа по профилактике терроризма налажена хорошо, а с таджикской стороной в этом вопросе есть некоторое непонимание.

«И национальные организации, посольства, которые у нас представлены, должны работать здесь более конкретно. Пока мы этой работы не видим», — сказал Альбир Крганов.

Кроме того, накануне, 17 октября, в таджикском комитете по делам религии сообщили о том, что в ближайшее время по поручению правительства Таджикистана группа имам-хатыбов из Таджикистана направится в Россию для проведения профилактической работы с таджикскими трудовыми мигрантами.

Как отметил пресс-секретарь Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана Афшин Муким, поездка, возможно, состоится до конца этого года. Причем он подчеркнул, что выезд имам-хатыбов никак не связан с заявлением главы духовного собрания мусульман России.

Также сегодня стало известно о намерении депутатов правящей в Таджикистане Народной демократической партии отправиться в некоторые российские города, чтобы провести встречи с мигрантами и в том числе «проинформировать их об истинных целях международных террористических организаций».

Отметим, что по информации директора ФСБ Александра Бортникова, основное ядро террористических групп в России составляют трудовые мигранты из стран СНГ. Таджикистан же за первые четыре месяца 2017 года передал список из порядка 100 заподозренных в симпатиях террористам таджикистанцев, проживающих в России.