Румыния дожимает Порошенко: проблему с законом об образовании надо решить

Бухарест, , 18:43 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит Украину не ранее, чем будет устранена проблема, связанная с принятием украинского закона об образовании, ущемляющего права нацменьшинств. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе румынского лидера, Йоханнис заявил в ходе телефонного разговора с главой Украины Петром Порошенко.

Йоханнис еще раз подчеркнул позицию Бухареста о том, что этот украинский закон нарушает право на получение образования на родном языке для нацменьшинств на Украине, в том числе — для румын. Президент Румынии сказал, что Киеву следует учесть позицию соседних стран, с которыми связаны этнические группы, проживающие на Украине.

В сообщении пресс-службы Порошенко о требовании Йоханниса ничего не говорится. Сообщается лишь, что президент Украины пригласил румынского лидера посетить Киев в ближайшее время.

Напомним, в сентябре президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину из-за принятого закона об образовании. Он подчеркнул, что таким образом послал «чрезвычайно сильные сигналы» украинскому руководству. Йоханнис также лично уведомил президента Украины, что не станет посещать Киев до тех пор, пока вопрос со скандальным законом не будет решен.

С критикой украинского закона, согласно которому к 2020 году в стране будет ликвидировано образование на языках меньшинств, также выступили Россия, Венгрия и Молдавия.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании