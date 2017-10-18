МИД России призвал ООН оказать давление на Киев из-за закона об образовании

Москва, , 17:57 — REGNUM Москва призывает международные организации оказать воздействие на Киев для защиты граждан от дискриминации в связи с новым украинским законодательством, касающимся использования государственного языка в сфере образования и СМИ. Об этом 18 октября заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель МИД России напомнил, что 13 октября на Украине вступили в силу поправки в законодательство, устанавливающие минимальную квоту в 75% на телевещание на украинском языке на общенациональных каналах, а также «ряд других искусственных ограничительных мер и инструментов, которые свидетельствуют о продолжении нынешними властями Украины ассимиляционной политики, раскалывающей и без того поляризованное украинское общество».

Кроме этого, ранее на Украине был принят закон «Об образовании». По мнению российской стороны, этот документ «носит очевидно дискриминационный характер, грубо попирает права миллионов граждан Украины, в основном русскоязычных, на образование на родном языке и разрушает языковой баланс, сложившийся в этой стране».

«Призываем профильные международные институты в области прав человека, включая в первую очередь верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара СЕ по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств оказать воздействие на власти в Киеве с тем, чтобы оградить миллионы граждан Украины от попрания их основополагающих прав и свобод и от дискриминации», — заявил Анатолий Викторов.

Он также высказал мнение, что проводимый нынешними властями в Киеве «курс на насильственную украинизацию стремительно отдаляет Украину от общеевропейских ценностей, нарушает международные обязательства этой страны в области прав человека и открыто подпитывает радикальный национализм на Украине».

Представитель МИД подчеркнул, что Россия намерена продолжать препринимать «комплексные усилия» на международных площадках, в том числе в ООН, Совете Европы и ОБСЕ, в целях предотвращения «опасных тенденций, набирающих обороты в рамках националистической политики Украины».

Читайте также:

Всего лишь «обеспокоена»: ПАСЕ не требует отменить закон об образовании

Терпение Венгрии лопнуло: Украине не место рядом с ЕС