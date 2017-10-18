Военные Молдавии, Румынии и США стреляют и десантируются у границы ПМР

Кишинёв, , 17:50 — REGNUM На тренировочной военной базе Национальной армии Молдавии в Бульбоаке в нескольких километрах от границы с Приднестровской Молдавской Республикой проходят военные учения JCET-2017 (Joint Combined Exchange Training). Как сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобороны Молдавии, в учениях принимают участие военные из Молдавии, Румынии и США.

Учения продлятся более месяца. Их участники тренируются в стрельбе из табельного оружия, выполнении тактических боевых миссий в дневных и ночных условиях, выполняют прыжки с парашютом.

По словам командующего батальона специального назначения Fulger Национальной армии Молдавии Иона Ожога, учения направлены на развитие способностей совместного выполнения спецмиссий и обмен опытом между военнослужащими спецподразделений трех армий.

ИА REGNUM напоминает, что согласно конституции Молдавия — «нейтральное» государство, находящееся в состоянии неурегулированного конфликта с Приднестровской Молдавской Республикой.

В последние годы Молдавия многократно проводила военные учения со странами НАТО в непосредственной близости от линии соприкосновения на Днестре и даже нарушала в ходе маневров границы Зоны безопасности, вторгаясь в зону военной ответственности российского миротворческого контингента.

При это сам Кишинев регулярно критикует российских военных, обеспечивающих мир на Днестре, за участие в совместных учениях с приднестровской армией.