МТБЮ в ноябре вынесет приговор сербскому генералу Ратко Младичу

Гаага, Нидерланды, , 16:57 — REGNUM Международный трибунал по бывшей Югославии (МРБЮ) в Гааге 22 ноября огласит приговор бывшему главнокомандующему армии Республики Сербской Ратко Младичу, сообщает 18 октября Agence France-Presse.

Суд над Ратко Младичем продолжается с весны 2012 года. Его обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности, а также нарушениях законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах.

Основное обвинение против Младича касается массового убийства боснийцев в Сребренице в 1995 году, за которое, по мнению прокуроров МТБЮ, генерал несёт личную ответственность.

Сам Ратко Младич ни по одному из предъявляемых обвинений не признаёт себя виновным.

В марте 2017 года защита Младича, страдающего онкологическим заболеванием, направила в МТБЮ процессуальное ходатайство о его временном освобождении и переводе на лечение в Россию в связи с резким ухудшением здоровья. В своём запросе, подкреплённом медицинской документацией и заявлениями специалистов, адвокаты указали, что только специализированная помощь позволит их подзащитному дождаться вынесения приговора.

Россия откликнулась на просьбу сербского генерала и предоставила МТБЮ соответствующие гарантии для положительного решения вопроса, однако в мае МТБЮ отказал в ходатайстве, заявив, что медицинская помощь Младичу в тюрьме предоставляется «в соответствии с международными стандартами».

Из аргументации МТБЮ также следовало, что, несмотря на гарантии российской стороны, трибунал «не уверен в намерениях обвиняемого вернуться к месту проведения суда, если ему будет предоставлено временное освобождение».

Напомним, после подписания Дейтонских соглашений, положивших начало расчленению Сербии, Ратко Младич некоторое время открыто жил в Белграде, однако исчез после ареста в 2001 году бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. В 2011 году Младич был арестован в Сербии, где он пребывал всё это время под другим именем. Суд над генералом начался 16 мая 2012 года.