Ксавье Беттель и Александр Никитин договорились развивать сотрудничество

Тамбов, , 16:46 — REGNUM В ходе встречи премьер-министра Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттеля с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным были достигнуты договоренности о развитии двусторонних отношений в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области с визитом, приуроченным к 75-летию насильственной мобилизации люксембуржцев, жертв фашизма, умерших в Тамбове и Кирсанове в годы Второй мировой войны, побывала делегация Великого Герцогства Люксембург во главе с премьер-министром Ксавье Беттелем. После участия в мемориальной церемонии у памятника люксембуржцам на станции Рада под Тамбовом и встречи с тамбовской общественностью состоялась двусторонняя встреча Ксавье Беттеля с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным по вопросам дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи премьер-министр Великого Герцогства Люксембург отметил, что у него есть много причин для визита в Тамбовскую область.

«Во первых, история. В Тамбове находилось несколько сотен пленных люксембуржцев, многие из которых захоронены здесь. Сохранить память о них для будущих поколений — это наш долг. Я принадлежу к поколению, которое не знало ужасов войны, и наша задача предотвратить подобные события. Чтобы мирно жить в мире, нужно прежде всего разговаривать друг с другом, а не наговаривать друг на друга. Именно это цель визита в Россию», — сказал господин Беттель.

Он отметил, что необходимо развивать научный потенциал взаимодействия. «Сегодня мы успешно сотрудничаем с Тамбовским государственным университетом и планируем увеличить количество тамбовских студентов, которые могли бы учиться в Люксембурге. Хотелось бы наладить связь и с техническим университетом. Как раз это мы обсуждали вчера с премьер-министром Медведевым: развивать совместную работу в научной сфере и особенно в цифровых технологиях», — подчеркнул высокий гость.

Тамбовский губернатор, со своей стороны, заметил, что сотрудничество региона с герцогством уже успешно развивается.

«У нас наработано много идей, многие из них — в сфере культуры, образования, науки — уже воплощаются в жизнь. Эти направления, которые уже раньше разрабатывались, надо развивать и расширять. Этому будут способствовать и студенческие и культурные обмены», — сказал глава региона. Он также выразил уверенность, что взаимодействие в сфере экономической политики тоже должно принести результаты.

«Это очень важно: впервые я вижу со стороны руководства герцогства в рамках делегации акцент именно на экономической составляющей. Потенциал есть, и для нас он — не только в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции. Мы очень много поставляем сегодня в Европу продукции нефетхимической отрасли, и я думаю, это направление тое можно будет обсуждать в рамках будущих визитов», — подчеркнул Александр Никитин. В связи с этим Ксавье Беттель поручил своему министру экономики более детально проработать новые направления сотрудничества.

По итогам визита стороны договорились развивать те направления, которые уже сложились. Взаимодействие по изучению общей истории не только через общественные организации, народную дипломатию, но и через вновь созданный в Люксембурге Центр цифровой истории. Беттель позитивно оценил то, что архивы двух государств подписали соглашение, которое позволит Люксембургу получить документы соотечественников, умерших в лагере для военнопленных в Тамбовской области.

От имени всех тамбовчан глава региона Александр Никитин выразил благодарность люксембургской ассоциации ветеранов за поддержку и участие в проведении первого шествия «Бессмертного полка» по улицам Люксембурга в мае этого года.

«В мероприятии по приглашению люксембургской стороны приняла участие и тамбовская делегация. Тамбовчане отметили интерес людей разных возрастов к этой акции, — сообщил губернатор. — Прошу Вас, господин Беттель, оказать необходимую поддержку шествию «Бессмертного полка» в Люксембурге в мае будущего года. Ведь эта акция памяти призвана почтить всех жертв нацизма, в том числе граждан Люксембурга и бывшего СССР».

Ксавье Беттель является прямым потомком известного русского композитора Сергея Рахманинова, который долгие годы жил и творил в тамбовском селе Ивановка. Общаясь с Александром Никитиным, он заметил, что рад вернуться на землю предков, а в следующий раз обязательно хочет побывать в Ивановке, и глава региона пообещал гостю организовать это посещение в удобном для гостя формате.

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