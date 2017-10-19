Киргизские большегрузы не могут попасть из Оренбуржья в Казахстан

Оренбург, , 11:10 — REGNUM В Оренбургской области на международных автомобильных пунктах пропуска складывается сложная ситуация в отношении киргизских большегрузов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM почётный консул Киргизии в Оренбургской области Жандарм уулу Таалайбек, на границе с Казахстаном в настоящее время скопилось более 10 киргизских фур.

Ранее большегрузов было гораздо больше. Ситуация длится с 10 октября. Дальнобойщикам рекомендуют следовать через Челябинскую область, где есть рентген-оборудование. Безусловно, путь удлиняется и расход ГСМ больше. Однако некоторые водители всё же прислушались к совету и поехали домой через Челябинскую область. По словам Жандарма уулу Таалайбека, в Челябинской области киргизские дальнобойщики пусть медленно, но продвигаются и, пройдя тщательный досмотр, наконец, пересекают границу с Казахстаном.

Консул отметил, что ситуация, связанная с трудностями пересечения казахстанской границы, наблюдается как из России в Киргизию, так и обратно.

«Официальный ответ (Казахстана) один и тот же. Это спецоперация спецслужб по выявлению контрабанды, наркотиков, нежелательных элементов, деструктивных лиц», — сказал почётный консул Киргизии в Оренбуржье.

Комментируя сложившуюся обстановку, он также заметил:

«Это касается как бы всех, не только киргизских большегрузных автомобилей. Но на самом деле другие автомашины (принадлежащие Узбекистану, Таджикистану, Украине, России) без всяких препятствий проходят».

Жандарм уулу Таалайбек не исключает, что на ситуацию могла повлиять политическая обстановка, выборы в Бишкеке. Но конкретного ответа киргизская сторона ещё не получила. Консул сообщил, что вопрос решается сейчас на уровне премьер-министров Казахстана и Киргизии:

«Вчера (18 октября) наш премьер-министр прибыл в Астану. Ждём все вестей от Астаны сегодня».

Между тем ведущий эксперт «Центра военно-стратегических исследований» Марат Шибутов, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM :

«Да, в настоящее время идёт большое расследование Казахстана относительно Киргизии и её перевозчиков, относительно реэкспорта китайских товаров. Дело в том, что размер серого импорта китайских товаров через Киргизию оценивается примерно в 4 миллиарда долларов, и с него соответственно не платят таможенные платежи, которые идут в общий бюджет таможенных платежей АЭС. Казахстан оценивает свои потери на этом как минимум в 160 миллионов долларов, и это весьма много. Поэтому большегрузы из Киргизии были приторможены на границе Казахстана. Думаю, как более-менее результаты расследования будут, то движение транспорта восстановится».

Также он считает, что на сложившуюся обстановку на границе повлияли и недипломатические высказывания главы Киргизии в адрес Казахстана:

«Напряжение и недовольство копилось долго — ведь Казахстан был против вступления Киргизии в ЕАЭС, именно по этим причинам. А высказывания послужили поводом это недовольство, наконец, проявить».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за выборов президента Киргизии пограничники Казахстана перешли на усиленный вариант несения службы. На границе двух государств это вызвало многокилометровые пробки.

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Однако позднее стороны договорились о приоритетном порядке пересечения границы. В первую очередь решено пропускать легковые автомобили, физических лиц и порожние грузовики.

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