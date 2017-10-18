В крымском парламенте новый вице-председатель — Фикс

Симферополь, , 16:12 — REGNUM Пустовавшее кресло вице-спикера крымского парламента после прошлогоднего отъезда в Госдуму РФ Андрея Козенко 18 октября занял местный депутат Ефим Фикс. Назначение нового вице-спикера поддержало 54 депутата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы парламента Владимира Константинова, новый вице-спикер будет заниматься работой с регионами Республики.

«Сейчас главный акцент смещается в регионы, где необходимо выполнить большой объем организационной работы. Фикс и до этого занимался этим в рамках работы своего комитета, но для придания статуса его назначили вице-спикером, ведь он общается с главами администраций», — пояснил Владимир Константинов.

Напомним, Ефим Зисьевич Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковель Волынской области Украинской ССР. С ноября 1965 по октябрь 1994 года служил в Вооруженных Силах СССР и Украины на партийно-политических должностях. В 1996—2010 годах работал секретарём Крымского республиканского комитета Социал-демократической партии Украины (СДПУ (о)). С 2010 года член Партии регионов. После переизбрания в Госсовет от партии «Единая Россия» в 2015 году и по сегодняшний день Ефим Зисьевич руководил парламентским комитетом по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефим Фикс был одним из 17 депутатов Верховного Совета АРК, которых украинская прокуратура обвинила в госизмене, после воссоединения Крыма с Россией.

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