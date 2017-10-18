Политолог: Бывший красноярский губератор нарушил «кодекс чиновника»

Новосибирск, , 16:36 — REGNUM Интервью, которое дал экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский двум региональным СМИ, продолжает будоражить умы и удивлять своей откровенностью общественность и политические круги Новосибирска.

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Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур усмотрел в интервью некую смелость Толоконского и одновременно — нарушение негласного «кодекса чиновника».

«Откровения, действительно, являются уникальными и по нашим временам — смелыми. Ни один из остальных губернаторов не признался, что его фактически отправили в отставку, все в разной степени придерживаются версии «внезапно пришло собственное желание уйти». Несомненно, это нарушение негласного «кодекса чиновника». Чиновнику нельзя нынче называть вещи своими именами. Он должен быть исполнителем, не имеющим своего мнения. Сказали прыгать со скалы — значит прыгай, тогда — годишься в губернаторы», — отметил ИА REGNUM Мазур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября вышло интервью бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, которое многие назвали «знаковым», потому как в нём Толоконский осмелился на критику Кремля, хотя и тактичную. Там же он отметил, что не считает, что для его отставки были объективные предпосылки, а потому информация об отставке повергла его в «эмоциональный шок». Но потом «пришло понимание того, что у главы государства своё видение региональной политики, и он его воплощает».

Отметим, что Виктор Толоконский стал одним из 11 губернаторов российских регионов, которые в сентябре — октябре 2017 года были отправлены в отставку. Так, 25 сентября с поста ушёл глава Самарской области Николай Меркушкин. Следом досрочно с должности ушёл глава Нижегородской области Валерий Шанцев. 28 сентября с поста ушёл глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Спустя несколько дней, 3 октября, — в отставку отправлен глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, 4 октября — губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, 5 октября — губернатор Орловской области Вадим Потомский, 6 октября — глава Новосибирской области Владимир Городецкий, 9 октября омского главу Виктора Назарова сменил Александр Бурков, 10 октября Павел Коньков ушел в отставку с поста губернатора Ивановской области и 12 октября отправлен в отставку губернатор Псковской области Андрей Турчак.