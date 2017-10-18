Андрей Стеценко, , 17:20 — REGNUM

Лидеры украинских партий и фракций по-разному оценивают продолжающиеся акции протеста и перспективы третьего майдана в Киеве. Предлагаем ознакомиться с мнениями наиболее влиятельных украинских политиков.

Так, депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал политиков не устраивать майданы, а заниматься развитием украинской экономики.

«Вместо того, чтобы заниматься развитием экономики, созданием новых рабочих мест и защитой национального производителя, депутаты обсуждают грузинского чужака. Но молчат о том, что Еврокомиссия создает преграды нашим металлургам, а МВФ пытается лишить украинцев права на медицинское обеспечение. Так поступают только политические пигмеи, которые не видят дальше своего носа и забыли, для чего пришли в парламент. Они борются за власть, а не за людей. А миссия нашей фракции — Большая Украина и состоятельные украинцы», — написал Ляшко в Фейсбуке.

В свою очередь, вице-спикер Рады, депутат от «Блока Петра Порошенко», представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко раскритиковала митингующих радикалов под Радой за проявление агрессии в отношении героя Украины, командира 204-й бригады тактической авиации ВСУ полковника Юлия Мамчура.

«Я не смотрю ТВ, но это работает фоном. Увидела и спазм в горле — как какое-то негодное существо унижало нашего Юлия Мамчура, который выходил из ВР. Толпа, агрессивная и накрученная, унижала героя. Чем эта толпа «борцунов» отличается от «зеленых вежливых человечков», против которых Юлий в страшные дни 2014 в Крыму вышел безоружным? Ничем! Р. S. Но если эти люди не знают в лицо Мамчура — это только подтверждает, что в 2014 они были где-то далеко и не на стороне Украины», — написала Геращенко в Фейсбуке.

Внефракционный депутат, лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош считает, что люди, которые собрались под Радой, не способны организовать революцию.

«Болею. Не на фронте, и не в Раде. Знаю, что плохо… Несколько болезненных мыслей: — Революцию не могут делать нереволюционеры. — Драться с ребятами в украинской форме, во время войны с Московией — плохо. — Порошенко можно только хвалить: великолепный оратор и интриган, прекрасный очковтиратель, патологический неисполнитель обещаний и тому подобное. Но пока он Верховный Главнокомандующий … Увижу кого-то качественно лучшего — сразу поддержу. — Когда (возможно, скоро) Государство возглавит кто-то другой», — обещает Ярош.

При этом он отмечает активизацию на Украине революционных настроений.

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинцев выходить на митинг.

«Мы не можем молчать! Мы должны действовать мирно, конституционно, разумно, но отстаивать права людей, поскольку вопрос стоит уже о жизни каждого украинца», — пишет Тимошенко в Фейсбуке.

Кроме того, советник главы МВД Украины, депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко обвинил организаторов протеста в провокациях и применении насилия в отношении правоохранителей.

«Мустафа Найем, Егор Соболев, Василий Гацько, Сергей Лещенко (депутаты Рады — ИА REGNUM ) и Михо Саакашвили вчера много раз заявляли, что митинг у Верховной Рады носит ненасильственный характер. Это откровенная наглая ложь! Организаторы митинга призвали под свои знамёна провокаторов, которые пришли с одной целью — бить и крушить. На видео, которое я сейчас публикую, видно, как вдохновлённые организаторами акции негодяи ногами избивают лежащего на земле 27-летнего полицейского Игоря Яценко, участника АТО. Это так, господа организаторы, Вы видите борьбу за свободу и демократию в Украине? Это так Вы хотите насаждать европейские ценности в Украине? Полиция и Нацгвардия получили приказы лишь обеспечивать безопасность митингующих, чтобы избежать повторения трагедии 31 августа 2015 года, когда в результате броска гранаты погибли четверо нацгвардейцев. Наш долг — не допустить повторения этого и подобных ему преступлений! И поэтому полиция продолжит обеспечивать безопасность общества от кровавых провокаций, кто бы их ни готовил и какими бы красивыми лозунгами не прикрывался», — отметил в Фейсбуке Геращенко.

При этом депутат, сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что Украина не переживет третьего майдана.

«Наша страна третьего Майдана не переживет, и мы категорически против таких революционных преобразований. Потому что после революций в три раза падает национальная валюта, народ становится беднее, а учитывая уровень накала в обществе, может произойти и раскол страны. Мы требуем переизбрания парламента, потому что он не пользуется доверием людей. Но это должны быть выборы, а не революция», — сказал Бойко, передает 10 октября пресс-служба партии ОБ.

По его словам, избирательная система должна быть пропорциональной с открытыми списками.

«Нынешняя система давно уже изжила себя, она стала символом коррупции. Мы поддерживаем пропорциональную систему с открытыми списками… Мы категорически против антикоррупционного суда, потому что считаем, что все суды должны быть переформатированы. Мы поддержали судебную реформу для того, чтобы изменить систему в целом. А если создавать отдельно антикоррупционный суд, потом суд для «домушников», для карманников, для депутатов, для военных, то это будет бардак», — считает Бойко.

Кроме того, лидер «Объединения «Самопомощь», мэр Львова Андрей Садовый заявил, что людей под Радой объединило стремление жить в свободном государстве. По его словам, бывшие соратники четвертого президента Украины Виктора Януковича объединились с действующим президентом Петром Порошенко.

«В нашей Конституции черным по белому написано, что народ является источником власти, и когда есть беда в стране, народ собирается, приходит и начинает будить власть, которая засыпает. Мы еще помним те жертвы, которые были недавно. Но сегодня те соратники Януковича, которые убивали людей, объединились с партией президента и снова делают беду. Посмотрите на уровень коррупции, которая в Украине», — сказал Садовый, передает пресс-служба «Самопомощи».

Он также раскритиковал принятый Радой закон о предоставлении Донбассу «особого статуса».

«Законы, которые они голосуют здесь, в парламенте, о Донбассе — это беда для нашей Украины. Мы не можем допустить, чтобы на нашей земле оккупанты устанавливали свои правила, свои суды, свою полицию. Позор! Депутаты должны принять новый закон об Антикоррупционном суде. Что мы сегодня имеем: утром поймали, по телевидению показали, а на следующий день тихо отпустили. Позор! Коррупция — как «ад», она разъедает и уничтожает. Если мы хотим побороть эту коррупцию, мы должны иметь новый закон о выборах, где бы честно люди могли прийти и по открытым спискам проголосовать. Я уже не хочу говорить о неприкосновенности — это просто непорядочно выглядит, когда все, и депутаты, и президенты, обещают ее отменить. Почему избранники, которые должны быть нашими слугами, получают какие-то особые статусы? Все должны быть равны перед законом!» — напомнил Садовый.

Примечательно, что внефракционный депутат, представитель партии «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Борислав Береза считает, что митингом под Радой управляют олигархи.

«Протест под Верховной Радой неоднороден. Там те, кто видят в Михо избранного для нашей Матрицы, и те, кто его называют гастролер. Там люди, которые недовольны властью в целом, но имеющие претензии и к определенным лицам. Там прагматики и истерички. Люди слова и аферисты. Там множество политиков, которые не попали во власть или которых не пускают к корыту, а они хотят вернуться. И там есть люди олигархов, которые умело манипулируют протестующими, подкидывая им правильные месседжи, и в тоже время за их спиной ведут торги с Банковой. Разные люди с разными целями в одном месте. В итоге протест. Который для одних становится надеждой повлиять на процессы, а для других остается лишь инструментом для получения личной выгоды», — пишет Береза в Фейсбуке.

Напомним, 17—18 октября в Киеве под стенами Верховной рады проходит митинг соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух новых сил» Саакашвили и ряда других оппозиционных сил. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд. В ходе митинга несколько раз возникали драки, в результате которых пострадало четыре человека. Среди них — один полицейский, участник «АТО».

Несмотря на вчерашние столкновения, правоохранители никого не задерживали. Однако в настоящее время по фактам происшествий начаты три уголовных производства по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст. 186 (Грабеж) и ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.